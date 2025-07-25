Journée pour les enfants à Marquèze le 5 août Écomusée de Marquèze Sabres

Informations pratiques

Sabres

Journée pour les enfants à Marquèze le 5 août

Écomusée de Marquèze 500 Route de Solférino Sabres Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Un programme d’animations et d’activités variées pour les enfants pour découvrir le patrimoine naturel et culturel en s’amusant ! Sur ce site au cœur de la nature, oiseaux et petites bêtes, traditions, contes et légendes rythmeront les journées de nos jeunes visiteurs accompagnés de leur famille.

L’écomusée profite des grandes vacances pour proposer un programme d’animations et d’activités variées spécialement aux enfants pour découvrir le patrimoine naturel et culturel en s’amusant !

Sur ce site au cœur de la nature, oiseaux et petites bêtes, traditions, contes et légendes rythmeront les journées de nos jeunes visiteurs accompagnés de leur famille .

Dans écomusée , il y a aussi musée ! Cette journée met à l’honneur toutes les formes de création artistique à travers des ateliers participatifs, des démonstrations et des rencontres avec des artistes.

Graff, sculpture, musique, danse, dessin, écriture ou photographie… chacun pourra expérimenter différentes techniques, observer les artistes à l’œuvre et repartir avec ses propres créations.

Une journée placée sous le signe de la curiosité, de l’imagination et du plaisir de créer ensemble ! .

Écomusée de Marquèze 500 Route de Solférino Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 40 ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : Journée pour les enfants à Marquèze le 5 août

A varied program of events and activities for children to discover our natural and cultural heritage while having fun! On this site in the heart of nature, birds and small animals, traditions, tales and legends will punctuate the days of our young visitors accompanied by their families.

L’événement Journée pour les enfants à Marquèze le 5 août Sabres a été mis à jour le 2026-07-20 par PNR Landes de Gascogne