Découverte du patrimoine naturel, rural et agricole, Piolenc, Piolenc

Informations pratiques

Découverte du patrimoine naturel, rural et agricole Samedi 19 septembre, 09h00 Piolenc Vaucluse

Randonnée gratuite, inscription préalable conseillée par mail, feuille à remplir et à retourner.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’Association des amis du général Corsin et du Patrimoine Piolénois vous invite à une journée conviviale de découverte au cœur de notre territoire.

Au programme :

Randonnée nature dans nos champs

Visite et découverte de 4 exploitations agricoles

Parcours ludique pour petits et grands

Pause déjeuner tirée du sac

Manifestation gratuite et ouverte à tous

Inscription conseillée :

Cette journée s’adresse à tous : habitants, familles, associations, entreprises, écoles, clubs sportifs, établissements scolaires, groupes d’amis et autres corps constitués.

Nous invitons particulièrement les groupes à participer en affichant leur identité !

Venez avec un signe distinctif permettant de reconnaître votre équipe :

Casquettes identiques,

Chapeaux assortis,

Tee-shirts ou tenues aux couleurs de votre association, entreprise ou école,

Petit drapeau, foulard ou autre signe de reconnaissance.

Piolenc Place Michel Barthou 84420 Piolenc Piolenc 84420 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0608897140 Découverte du patrimoine rural, agricole et naturel. Parkings

L’Association des amis du général Corsin et du Patrimoine Piolénois vous invite à une journée conviviale de découverte au cœur de notre territoire.

©Robert CHAMP