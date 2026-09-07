UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Piolenc

Découverte du patrimoine naturel, rural et agricole, Piolenc, Piolenc

samedi 19 septembre 2026 · Piolenc

Découverte du patrimoine naturel, rural et agricole, Piolenc, Piolenc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Piolenc
Adresse
Place Michel Barthou 84420 Piolenc
Ville
84420 Piolenc
Département
Vaucluse
Tarif
Randonnée gratuite, inscription préalable conseillée par mail, feuille à remplir et à retourner.

Découverte du patrimoine naturel, rural et agricole Samedi 19 septembre, 09h00 Piolenc Vaucluse

Randonnée gratuite, inscription préalable conseillée par mail, feuille à remplir et à retourner.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’Association des amis du général Corsin et du Patrimoine Piolénois vous invite à une journée conviviale de découverte au cœur de notre territoire.
Au programme :
Randonnée nature dans nos champs
Visite et découverte de 4 exploitations agricoles
Parcours ludique pour petits et grands
Pause déjeuner tirée du sac
Manifestation gratuite et ouverte à tous
Inscription conseillée :
Cette journée s’adresse à tous : habitants, familles, associations, entreprises, écoles, clubs sportifs, établissements scolaires, groupes d’amis et autres corps constitués.
Nous invitons particulièrement les groupes à participer en affichant leur identité !
Venez avec un signe distinctif permettant de reconnaître votre équipe :
Casquettes identiques,
Chapeaux assortis,
Tee-shirts ou tenues aux couleurs de votre association, entreprise ou école,
Petit drapeau, foulard ou autre signe de reconnaissance.

Piolenc Place Michel Barthou 84420 Piolenc Piolenc 84420 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0608897140 Découverte du patrimoine rural, agricole et naturel. Parkings
L’Association des amis du général Corsin et du Patrimoine Piolénois vous invite à une journée conviviale de découverte au cœur de notre territoire.

©Robert CHAMP

À voir aussi à Piolenc (Vaucluse)