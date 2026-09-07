Découverte du patrimoine naturel, rural et agricole, Piolenc, Piolenc
samedi 19 septembre 2026 · Piolenc
Informations pratiques
Découverte du patrimoine naturel, rural et agricole Samedi 19 septembre, 09h00 Piolenc Vaucluse
Randonnée gratuite, inscription préalable conseillée par mail, feuille à remplir et à retourner.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
L’Association des amis du général Corsin et du Patrimoine Piolénois vous invite à une journée conviviale de découverte au cœur de notre territoire.
Au programme :
Randonnée nature dans nos champs
Visite et découverte de 4 exploitations agricoles
Parcours ludique pour petits et grands
Pause déjeuner tirée du sac
Manifestation gratuite et ouverte à tous
Inscription conseillée :
Cette journée s’adresse à tous : habitants, familles, associations, entreprises, écoles, clubs sportifs, établissements scolaires, groupes d’amis et autres corps constitués.
Nous invitons particulièrement les groupes à participer en affichant leur identité !
Venez avec un signe distinctif permettant de reconnaître votre équipe :
Casquettes identiques,
Chapeaux assortis,
Tee-shirts ou tenues aux couleurs de votre association, entreprise ou école,
Petit drapeau, foulard ou autre signe de reconnaissance.
Piolenc Place Michel Barthou 84420 Piolenc Piolenc 84420 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0608897140 Découverte du patrimoine rural, agricole et naturel. Parkings
L’Association des amis du général Corsin et du Patrimoine Piolénois vous invite à une journée conviviale de découverte au cœur de notre territoire.
©Robert CHAMP