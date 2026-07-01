Découverte du petit patrimoine – Croisilles – Saint-Laurent-la-Gâtine, Église de Croisilles, Croisilles

Informations pratiques

Découverte du petit patrimoine – Croisilles – Saint-Laurent-la-Gâtine Dimanche 20 septembre, 10h00 Église de Croisilles Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découverte des points d’intérêt de Croisilles et Saint-Laurent-la-Gâtine par une randonnée pédestre entre les deux villages.

Église de Croisilles rue de l’église, 28210 Croisilles Croisilles 28210 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire https://croisilles28.fr Église de style roman, typique exemplaire des églises d’Eure-et-Loir. Voiture

Découverte des points d’intérêt de Croisilles et Saint-Laurent-la-Gâtine par une randonnée pédestre entre les deux villages.

Régis HERVE