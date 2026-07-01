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AGENDA · Croisilles

Découverte du petit patrimoine – Croisilles – Saint-Laurent-la-Gâtine, Église de Croisilles, Croisilles

dimanche 20 septembre 2026 · Église de Croisilles · Croisilles

Découverte du petit patrimoine – Croisilles – Saint-Laurent-la-Gâtine, Église de Croisilles, Croisilles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Croisilles
Adresse
rue de l'église, 28210 Croisilles
Ville
28210 Croisilles
Département
Eure-et-Loir

Découverte du petit patrimoine – Croisilles – Saint-Laurent-la-Gâtine Dimanche 20 septembre, 10h00 Église de Croisilles Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découverte des points d’intérêt de Croisilles et Saint-Laurent-la-Gâtine par une randonnée pédestre entre les deux villages.

Église de Croisilles rue de l’église, 28210 Croisilles Croisilles 28210 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire https://croisilles28.fr Église de style roman, typique exemplaire des églises d’Eure-et-Loir. Voiture
Découverte des points d’intérêt de Croisilles et Saint-Laurent-la-Gâtine par une randonnée pédestre entre les deux villages.

Régis HERVE