Visite du patrimoine de nos 2 villages, Croisilles et Saint-Laurent-la-Gâtine, Église de Croisilles, Croisilles

Informations pratiques

Visite du patrimoine de nos 2 villages, Croisilles et Saint-Laurent-la-Gâtine Dimanche 20 septembre, 10h00 Église de Croisilles Eure-et-Loir

Deux boucles distinctes (matin et après-midi). Vous pouvez participer à l’une, à l’autre, ou aux deux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir les trésors cachés de nos villages !

MATIN : De clocher en clocher

Départ de l’église de Croisilles à 10h. Après une visite de l’édifice, nous prendrons les chemins de traverse pour rejoindre l’église de Saint-Laurent-la-Gâtine. Une marche douce pour apprécier l’architecture religieuse de notre région.

MIDI : Pause champêtre

Moment de convivialité partagé ! Nous nous retrouverons pour un pique-nique tiré du sac dans le cadre enchanteur du nouveau jardin, situé juste derrière l’église de Saint-Laurent-la-Gâtine. L’occasion idéale pour échanger et profiter du calme environnant.

APRÈS-MIDI : Les secrets de l’Aumône

Nous repartirons vers 14h30 pour une seconde boucle vers le hameau de l’Aumône. Ici, place au patrimoine vernaculaire : Oratoire de la Madeleine, les vestiges de l’hospice de l’Abbaye de Coulombs et détails d’autrefois qui racontent la vie quotidienne de nos ancêtres.

Église de Croisilles rue de l’église, 28210 Croisilles Croisilles 28210 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire https://croisilles28.fr Église de style roman, typique exemplaire des églises d’Eure-et-Loir. Voiture

Venez découvrir les trésors cachés de nos villages !

©BBA