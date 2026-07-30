UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Croisilles

Découverte d’un centre d’entraînement de trotteurs Lieu-dit Feugeret Croisilles

samedi 12 septembre 2026 · Lieu-dit Feugeret · Croisilles

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Lieu-dit Feugeret
Adresse
Ecuries Aurmath
Ville
61230 Croisilles
Département
Orne
Tarif

Croisilles

Découverte d’un centre d’entraînement de trotteurs

Lieu-dit Feugeret Ecuries Aurmath Croisilles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Dans le cadre de la Fête du Cheval.

L’entraîneur Stéphane Meunier, spécialiste de chevaux de trot vous ouvre les portes de son écurie.
Baladez-vous sur son domaine et découvrez les chevaux, les pistes d’entrainement et une démonstration de course attelée sur un sulky.

> Tout public
> Sur réservation auprès de Stéphane Meunier   .

Lieu-dit Feugeret Ecuries Aurmath Croisilles 61230 Orne Normandie +33 2 33 35 27 28  meunier115@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte d’un centre d’entraînement de trotteurs

L’événement Découverte d’un centre d’entraînement de trotteurs Croisilles a été mis à jour le 2026-07-30 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

À voir aussi à Croisilles (Orne)