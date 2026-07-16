Découverte du Plateau de l’Avant-Garde, Plateau de l’Avant-Garde, Pompey

Informations pratiques

Découverte du Plateau de l’Avant-Garde Samedi 19 septembre, 10h00 Plateau de l’Avant-Garde Meurthe-et-Moselle

Informations et réservations : laubry@pompey.fr ou par tél : 03 83 49 51 72

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

La ville de Pompey vous propose une journée animée au Plateau de l’Avant-Garde.

Au programme :

Visite libre de l’arboretum de l’avant-garde, avec une présentation des arbres, quizz et jeux en bois,

Présentation de la stèle du soldat Franck Lee Ream, rallye photo du Plateau de l’Avant-Garde, visite de la Grande Salle actuellement en travaux (sur inscription), visite des vestiges du château et mise en valeur des travaux réalisés sur le chantier international de cet été (sur inscription).

Visites : Grande Salle : Samedi à 10h, 11h, 14h et 15h (sur réservation)

Vestiges du château : Samedi à 10h30, 11h30, 13h30 et 14h30 (sur réservation).

Plateau de l’Avant-Garde Plateau de l’Avant-Garde, 54340 Pompey Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 83 49 51 72 »}, {« type »: « email », « value »: « laubry@pompey.fr »}]

La ville de Pompey vous propose une journée animée au Plateau de l’Avant-Garde.

©Julien Reitz