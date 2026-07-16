Promenade commentée «Pompey, de la fonte à l’acier», Parking de covoiturage, Pompey

Informations pratiques

Promenade commentée «Pompey, de la fonte à l’acier» 19 et 20 septembre Parking de covoiturage Meurthe-et-Moselle

Réservation nécessaire : 03 83 24 40 40. Groupes limités à 25 personnes. Adapté aux familles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du monde de fer et de feu qu’était celui des aciéries de Pompey.

Installée en 1872, l’usine sidérurgique a fermé ses portes en 1986.

Cette promenade commentée retrace l’histoire des aciéries aujourd’hui disparues et des ouvriers qui y dédièrent leur vie.

Parking de covoiturage Parking de covoiturage, rue des 4 éléments, 54340 Pompey Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Partez à la découverte du monde de fer et de feu qu’était celui des aciéries de Pompey.

©OT Bassin de Pompey