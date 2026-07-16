Promenade commentée «Pompey, de la fonte à l’acier», Parking de covoiturage, Pompey
samedi 19 septembre 2026 · Parking de covoiturage · Pompey
Informations pratiques
Promenade commentée «Pompey, de la fonte à l’acier» 19 et 20 septembre Parking de covoiturage Meurthe-et-Moselle
Réservation nécessaire : 03 83 24 40 40. Groupes limités à 25 personnes. Adapté aux familles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Partez à la découverte du monde de fer et de feu qu’était celui des aciéries de Pompey.
Installée en 1872, l’usine sidérurgique a fermé ses portes en 1986.
Cette promenade commentée retrace l’histoire des aciéries aujourd’hui disparues et des ouvriers qui y dédièrent leur vie.
Parking de covoiturage Parking de covoiturage, rue des 4 éléments, 54340 Pompey Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Partez à la découverte du monde de fer et de feu qu’était celui des aciéries de Pompey.
©OT Bassin de Pompey
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