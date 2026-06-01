Découverte du potager, Potager Culturel et Créatif, Beaumont

Découverte du potager Samedi 6 juin, 15h30 Potager Culturel et Créatif Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Découverte du poratger, un goûter et une lecture sous les arbres au Potager Culturel et Créatif clôtureront l’après-midi.

Potager Culturel et Créatif 123 rue de Montrognon, 63110 Beaumont Beaumont 63110 Le Masage Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0473986500 »}]

Découverte du poratger, un goûter et une lecture sous les arbres au Potager Culturel et Créatif clôtureront l’après-midi.

© Clermont Auvergne Volcans