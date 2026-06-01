Ouverture des Jardins de Champ Madame, Jardins de Champ Madame, Beaumont

Ouverture des Jardins de Champ Madame 6 et 7 juin Jardins de Champ Madame Puy-de-Dôme

Tarif spécial Rendez-vous aux Jardins : 4,00€ (incluant une boisson et l’accès aux animations et ateliers) / gratuit pour les moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2026, les Jardins de Champ Madame, à Beaumont, seront ouverts au public les samedi 6 et dimanche 7 juin pour deux journées placées sous le signe de la découverte et du bien-être par le jardin.

Conçu comme un véritable jardin expo à vocation pédagogique, ce lieu (en cours de création) met en scène le savoir-faire du paysagiste Roland Serre, à travers des ambiances variées associant esthétique, harmonie et bien-être. Le parcours invite les visiteurs à explorer différents univers paysagers, du jardin médiéval au jardin zen, en passant par un théâtre de verdure, une forêt comestible et un jardin d’esprit japonisant.

Pensé comme un espace d’échanges et d’apprentissage, le site permet également de découvrir des solutions concrètes d’aménagement paysager, dans une démarche attentive à l’environnement et aux équilibres naturels. Art et Paysages propose depuis plus de 30 ans des projets harmonieux, durables et adaptés à chaque mode de vie.

Tout au long du week-end, plusieurs animations autour du bien-être par le jardin seront proposées au public. Ces rendez-vous seront animés par différents intervenants spécialisés, pour offrir une expérience conviviale et enrichissante.

Jardins de Champ Madame Chemin du Champ Madame 63110 Beaumont Beaumont 63110 Le Masage Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0609695958 https://art-et-paysages.com Conçu comme un véritable jardin expo à vocation pédagogique, ce lieu (en cours de création) met en scène le savoir-faire du paysagiste Roland Serre, à travers des ambiances variées associant esthétique, harmonie et bien-être. Le parcours invite les visiteurs à explorer différents univers paysagers, du jardin médiéval au jardin zen, en passant par un théâtre de verdure, une forêt comestible et un jardin d’esprit japonisant.

Pensé comme un espace d’échanges et d’apprentissage, le site permet également de découvrir des solutions concrètes d’aménagement paysager, dans une démarche attentive à l’environnement et aux équilibres naturels. Stationnement rue Enrico Fermi à Beaumont – accès piéton jusqu’aux jardins

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2026, les Jardins de Champ Madame, à Beaumont, seront ouverts au public les samedi 6 et dimanche 7 juin pour deux journées placées sous le signe de la et du à…

©Art et Paysages