Découverte du procédé photographique Afghan Box, Musée des Jacobins, Morlaix
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Jacobins · Morlaix
Informations pratiques
Découverte du procédé photographique Afghan Box 19 et 20 septembre Musée des Jacobins Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Rencontres photographiques
Equipé d’une caméra laboratoire appelée Afghan Box, Lilian Héliot, photographe proposera aux visiteurs de faire leur portrait en solo, en duo ou en groupe. Lillian réalise généralement des portraits argentiques dans la rue. Ce curieux objet construit sur mesure attire les curieux de tout horizon, c’est l’occasion de matérialiser un souvenir et une rencontre, un moment vécu dans un endroit particulier. Le jeune photographe en profite pour expliquer le fonctionnement de la photographie argentique et échanger au sujet de médium aujourd’hui très numérique.
Pendant ces rencontres, il échange et de rend ce procédé artisanal accessible à toutes et tous. Les visiteurs repartent avec leur portrait.
Musée des Jacobins Place des Jacobins, 29600 Morlaix, France Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33298880775 https://www.morlaix.bzh/vie-quotidienne/culture/le-musee-des-jacobins L’église a été construite au XIIIe siècle, vraisemblablement avec une seule nef terminée par un chevet plat à laquelle un bas-côté a été ajouté aux XIVe et XVe siècles, puis un faux transept au XVe. Au XIXe siècle, un plancher a été ajouté à l’intérieur. A l’est, le mur du chevet est percé par une grande baie en plein cintre du XVe siècle, subdivisée par une grande rose et huit petites baies. La façade sud a conservé ses fenêtres en tiers-point du XIIIe siècle. Les bâtiments conventuels se développent autour d’une cour implantée contre le mur sud de l’église.
Rencontres photographiques
© Lilan Héliot
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