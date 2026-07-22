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AGENDA · Le Trévoux

Découverte du Ruisseau Le Trévoux

mardi 28 juillet 2026 · Le Trévoux

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
les étangs
Ville
29380 Le Trévoux
Département
Finistère
Tarif

Le Trévoux

Découverte du Ruisseau

les étangs Le Trévoux Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :
2026-07-28

L’association Natur’au fil vous propose une découverte du ruisseau.
Découverte des petites bêtes du ruisseau. Les larves de libellules, les larves d’éphémères, les larves de phrygane… Comprendre leur cycle de vie. Observation à la loupe et dessin d’observation.
Prévoir des bottes ou chaussures d’eau.

Inscription obligatoire
Tel 06.99.25.29.29   .

les étangs Le Trévoux 29380 Finistère Bretagne +33 6 99 25 29 29 

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English :

L’événement Découverte du Ruisseau Le Trévoux a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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