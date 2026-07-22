Découverte du Ruisseau Le Trévoux
mardi 28 juillet 2026 · Le Trévoux
Informations pratiques
Le Trévoux
Découverte du Ruisseau
les étangs Le Trévoux Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28
L’association Natur’au fil vous propose une découverte du ruisseau.
Découverte des petites bêtes du ruisseau. Les larves de libellules, les larves d’éphémères, les larves de phrygane… Comprendre leur cycle de vie. Observation à la loupe et dessin d’observation.
Prévoir des bottes ou chaussures d’eau.
Inscription obligatoire
Tel 06.99.25.29.29 .
les étangs Le Trévoux 29380 Finistère Bretagne +33 6 99 25 29 29
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English :
L’événement Découverte du Ruisseau Le Trévoux a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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