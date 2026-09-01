Découverte du sentier bilingue des poètes alsaciens. Soultzmatt
samedi 12 septembre 2026 · Soultzmatt
Informations pratiques
Soultzmatt
Découverte du sentier bilingue des poètes alsaciens.
Place du Général de Gaulle Soultzmatt Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Célébrez les 15 ans du Sentier des Poètes lors d’une balade commentée ponctuée de musique et de découvertes autour de la culture régionale. La promenade se terminera autour du verre de l’amitié.
À l’occasion du 15e anniversaire du Sentier des Poètes, partez pour une balade commentée à la découverte de ce parcours original où poésie, patrimoine et culture régionale se dévoilent au fil des pas.
Cette visite guidée sera ponctuée d’une animation musicale et d’un temps de rencontre consacré à la culture régionale. La promenade se terminera dans une atmosphère conviviale autour du verre de l’amitié offert par la commune.
Un rendez-vous idéal pour redécouvrir le Sentier des Poètes et célébrer quinze années de poésie au cœur des paysages de Soultzmatt. .
Place du Général de Gaulle Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 00 01
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English :
Celebrate the 15th anniversary of the Sentier des Poètes with a guided walk featuring music and insights into regional culture. The walk will conclude with a toast to friendship.
L’événement Découverte du sentier bilingue des poètes alsaciens. Soultzmatt a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller
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