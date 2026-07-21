Découverte du site classé de Quelven, Chapelle Notre-Dame de Quelven, Guern

Informations pratiques

Découverte du site classé de Quelven Dimanche 20 septembre, 16h00 Chapelle Notre-Dame de Quelven Morbihan

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Jeudis de Quelven vous accueille à 15h pour une visite guidée de la chapelle de Quelven au terme de laquelle sera ouverte l’une des rares Vierges ouvrantes conservées au monde. À 17h, un accès commenté à l’orgue historique puis un récital d’orgue clôturont l’après-midi.

Chapelle Notre-Dame de Quelven Quelven, 56310 Guern, France Guern 56310 Morbihan Bretagne 0297277008 La fontaine date du XVe siècle et se compose d’une piscine surmontée d’une niche avec accolade sculptée. Un petit calvaire dominait les contreforts ; il n’en reste plus que le socle mouluré avec une tête de mort. La fontaine est enfermée dans une enceinte en pierre de taille. L’accès se fait par un perron polygonal. La Scala Sancta du XVIIe siècle présente un oratoire, une chaire à prêcher voûtée en pierre et deux escaliers à balustres. L’église actuelle fut construite à la fin du XVe siècle, avec des modifications aux XVIIe et XVIIIe siècles. En 1837, effondrement de la tour du clocher, reconstruite à la même époque.

L’association Les Jeudis de Quelven, propose une découverte de la chapelle et de son orgue baroque. Architecture religieuse sculptures classées

J.Y. Le Juge