Découverte du Tai-Chi-Chuan : harmonie du corps et de l’esprit, Parc Jean-Moulin – Les Guilands, Bagnolet

Découverte du Tai-Chi-Chuan : harmonie du corps et de l’esprit Dimanche 7 juin, 15h00 Parc Jean-Moulin – Les Guilands Seine-Saint-Denis

Inscriptions sur Parcsinfo : https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/activite/decouverte-du-tai-chi-chuan-3/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Découverte du Tai-Chi-Chuan : harmonie du corps et de l’esprit

Participez à un moment de détente et de recentrage à travers des cours de Tai-Chi-Chuan, une discipline qui mélange harmonieusement des mouvements lents et un profond relâchement musculaire. Cet art, à la fois martial et de santé, est souvent considéré comme une forme de méditation en mouvement. Venez vous initier à cette pratique dans un écrin de nature !

Avec Damien Grandclément, professeur de Taiji

RDV Parc Jean-Moulin – Les Guilands / Platelage de l’étang

Passer par l’entrée située sur le Mail des Chênes pour rejoindre rapidement le platelage en bois qui fait face à l’étang.

Inscriptions sur Parcsinfo : https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/activite/decouverte-du-tai-chi-chuan-3/

Parc Jean-Moulin – Les Guilands 11 Rue de l’Épine 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Centre Sud Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/activite/decouverte-du-tai-chi-chuan-3/ »}] [{« link »: « https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/activite/decouverte-du-tai-chi-chuan-3/ »}]

Atelier-découverte du Tai-Chi-Chuan

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