Informations pratiques

Erbrée

Découverte du théâtre

Erbrée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18 2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04

De septembre à décembre, la troupe de théâtre amateur Les Sans Clocher ouvre grand leurs portes et organisent 4 ateliers exclusifs de Découverte du Théâtre .

Faire naître des vocations Vous avez toujours rêvé de monter sur scène mais vous n’avez jamais osé sauter le pas ? C’est le moment idéal pour tester, sans la pression d’un spectacle de fin d’année.

Que vous soyez totalement débutant (dès 14 ans) ou déjà mordu de théâtre, ces ateliers sont faits pour vous.

L’occasion parfaite de s’essayer à l’improvisation, au jeu d’acteur et, pourquoi pas, de vous découvrir une nouvelle passion !

À vos agendas ! (Places limitées à 10 personnes par session)

– Vendredi 18 septembre 20h

– Vendredi 2 octobre 20h

– Vendredi 6 novembre 20h

– Vendredi 4 décembre 20h

Infos & Réservations

06 23 24 06 08 (du lundi au vendredi, entre 18h et 20h uniquement)

Ou scannez directement le QR Code sur notre affiche pour vous inscrire en ligne ! .

Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 23 24 06 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte du théâtre Erbrée a été mis à jour le 2026-06-29 par OT VITRE