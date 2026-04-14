Dîner spectacle improvisation Murder Mystery party Erbrée
Dîner spectacle improvisation Murder Mystery party Erbrée vendredi 17 juillet 2026.
Erbrée
Dîner spectacle improvisation Murder Mystery party
Lieu-dit La Bretonnière Erbrée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18
Dîner spectacle improvisation Murder Mystery party le vendredi 17 et samedi 18 juillet 20h30 au Château des Bretonnières à Erbrée.
Un dîner de famille, un meurtre, et six comédiens déchaînés dans la salle qui
improvisent. Venez assister à la résolution d’une enquête déjantée, où même les acteurs
ne savent pas qui est le coupable. Une performance de haut-vol.
Après les succès de Vive les Mariés, L’écume des Jours & Gatsby le Magnifique, retrouvez quelques visages connus mais grimés dans un spectacle déluré et tout en improvisation.
Le tarif comprend le spectacle & le dîner entrée, plat, dessert (hors boissons)
Le dîner est préparé par Le Candiot des Frangines, traiteur vitréen, à partir des produits de la Ferme Thélème. .
Lieu-dit La Bretonnière Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 90 32 52
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L’événement Dîner spectacle improvisation Murder Mystery party Erbrée a été mis à jour le 2026-04-14 par OT VITRE