Erbrée

Dîner spectacle improvisation Murder Mystery party

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18

Dîner spectacle improvisation Murder Mystery party le vendredi 17 et samedi 18 juillet 20h30 au Château des Bretonnières à Erbrée.

Un dîner de famille, un meurtre, et six comédiens déchaînés dans la salle qui

improvisent. Venez assister à la résolution d’une enquête déjantée, où même les acteurs

ne savent pas qui est le coupable. Une performance de haut-vol.

Après les succès de Vive les Mariés, L’écume des Jours & Gatsby le Magnifique, retrouvez quelques visages connus mais grimés dans un spectacle déluré et tout en improvisation.

Le tarif comprend le spectacle & le dîner entrée, plat, dessert (hors boissons)

Le dîner est préparé par Le Candiot des Frangines, traiteur vitréen, à partir des produits de la Ferme Thélème. .

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 90 32 52

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English :

L’événement Dîner spectacle improvisation Murder Mystery party Erbrée a été mis à jour le 2026-04-14 par OT VITRE