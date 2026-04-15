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Dîner Opéra Erbrée

Dîner Opéra Erbrée vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Lieu-dit La Bretonnière

Ville : 35500 Erbrée

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Erbrée

Dîner Opéra

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Dîner Opéra le vendredi 3 juillet à 20h30 au Château des Bretonnières à Erbrée.

Et si vous goûtiez à l’opéra, à la bonne chère et à l’humour… En même temps ! Offenbach, Mozart, Bizet, Verdi, Massenet, Puccini… Découvrez quatre jeunes chanteurs d’opéra virtuoses sur un programme drôle et virevoltant, accompagnés d’un dîner fin. Un réveil de tous les sens.

Le tarif comprend le spectacle & le dîner entrée, plat, dessert (hors boissons)
Le dîner est préparé par Le Candiot des Frangines, traiteur vitréen, à partir des produits de la Ferme Thélème.

Avec
Anna HATTERMANN, soprane
Adélaide MENSART, mezzo soprane
PaulGERMANAZ, ténor
Angelo HECK, baryton
Simon ECHARTE, pianiste   .

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 90 32 52 

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English :

L’événement Dîner Opéra Erbrée a été mis à jour le 2026-04-15 par OT VITRE

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