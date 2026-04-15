Dîner Opéra Erbrée
Dîner Opéra Erbrée vendredi 3 juillet 2026.
Erbrée
Dîner Opéra
Lieu-dit La Bretonnière Erbrée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Dîner Opéra le vendredi 3 juillet à 20h30 au Château des Bretonnières à Erbrée.
Et si vous goûtiez à l’opéra, à la bonne chère et à l’humour… En même temps ! Offenbach, Mozart, Bizet, Verdi, Massenet, Puccini… Découvrez quatre jeunes chanteurs d’opéra virtuoses sur un programme drôle et virevoltant, accompagnés d’un dîner fin. Un réveil de tous les sens.
Le tarif comprend le spectacle & le dîner entrée, plat, dessert (hors boissons)
Le dîner est préparé par Le Candiot des Frangines, traiteur vitréen, à partir des produits de la Ferme Thélème.
Avec
Anna HATTERMANN, soprane
Adélaide MENSART, mezzo soprane
PaulGERMANAZ, ténor
Angelo HECK, baryton
Simon ECHARTE, pianiste .
Lieu-dit La Bretonnière Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 90 32 52
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English :
L’événement Dîner Opéra Erbrée a été mis à jour le 2026-04-15 par OT VITRE
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