Erbrée

Dîner Opéra

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Dîner Opéra le vendredi 3 juillet à 20h30 au Château des Bretonnières à Erbrée.

Et si vous goûtiez à l’opéra, à la bonne chère et à l’humour… En même temps ! Offenbach, Mozart, Bizet, Verdi, Massenet, Puccini… Découvrez quatre jeunes chanteurs d’opéra virtuoses sur un programme drôle et virevoltant, accompagnés d’un dîner fin. Un réveil de tous les sens.

Le tarif comprend le spectacle & le dîner entrée, plat, dessert (hors boissons)

Le dîner est préparé par Le Candiot des Frangines, traiteur vitréen, à partir des produits de la Ferme Thélème.

Avec

Anna HATTERMANN, soprane

Adélaide MENSART, mezzo soprane

PaulGERMANAZ, ténor

Angelo HECK, baryton

Simon ECHARTE, pianiste .

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 90 32 52

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English :

L’événement Dîner Opéra Erbrée a été mis à jour le 2026-04-15 par OT VITRE