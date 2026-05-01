Erbrée

Théâtre La Métamorphose par la Compagnie Sept heures d’avance

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Pièce de théâtre La Métamorphose par la Compagnie Sept heures d’avance, le samedi 30 mai à 20h30 au Château des Bretonnières à Erbrée.

Première pièce de théâtre Verbatim en France, La Métamorphose a été créée exclusivement à partir d’interviews recueillies auprès de personnes de tous âges sur les thèmes de grandir et de vieillir. À travers les corps et les voix des acteurs, nous traversons les vies de Lola, 8 ans, Azzedine, 54 ans, Josiane, 94 ans… Ces fragments de vie, tantôt profonds, tantôt drôles ou anecdotiques, nous offrent un voyage bouleversant à travers tous les âges et nous invitent à contempler cette métamorphose de corps et d’esprit qui nous unit.

Gratuit pour les moins de 12 ans. .

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 90 32 52

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English :

L’événement Théâtre La Métamorphose par la Compagnie Sept heures d’avance Erbrée a été mis à jour le 2026-04-14 par OT VITRE