Théâtre La Métamorphose par la Compagnie Sept heures d’avance Erbrée
Théâtre La Métamorphose par la Compagnie Sept heures d’avance Erbrée samedi 30 mai 2026.
Erbrée
Théâtre La Métamorphose par la Compagnie Sept heures d’avance
Lieu-dit La Bretonnière Erbrée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Pièce de théâtre La Métamorphose par la Compagnie Sept heures d’avance, le samedi 30 mai à 20h30 au Château des Bretonnières à Erbrée.
Première pièce de théâtre Verbatim en France, La Métamorphose a été créée exclusivement à partir d’interviews recueillies auprès de personnes de tous âges sur les thèmes de grandir et de vieillir. À travers les corps et les voix des acteurs, nous traversons les vies de Lola, 8 ans, Azzedine, 54 ans, Josiane, 94 ans… Ces fragments de vie, tantôt profonds, tantôt drôles ou anecdotiques, nous offrent un voyage bouleversant à travers tous les âges et nous invitent à contempler cette métamorphose de corps et d’esprit qui nous unit.
Gratuit pour les moins de 12 ans. .
Lieu-dit La Bretonnière Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 90 32 52
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English :
L’événement Théâtre La Métamorphose par la Compagnie Sept heures d’avance Erbrée a été mis à jour le 2026-04-14 par OT VITRE
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