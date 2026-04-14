Concert Mathias Duplessy, Béatrice Morisco & Sandrine Lefèvre Erbrée
Concert Mathias Duplessy, Béatrice Morisco & Sandrine Lefèvre Erbrée samedi 27 juin 2026.
Erbrée
Concert Mathias Duplessy, Béatrice Morisco & Sandrine Lefèvre
Lieu-dit La Bretonnière Erbrée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concert de Mathias Duplessy, Béatrice Morisco et Sandrine Lefèvre le samedi 27 juin à 20h30 au Château des Bretonnières à Erbrée.
Compositeur, autodidacte, guitariste de génie à la renommée internationale, Mathias Duplessy investit Thélème à l’invitation de Béatrice Morisco et de Sandrine Lefèbvre, les deux virtuoses qui nous ont enflammés le cœur à la saison dernière.
Insatiable, curieux, Mathias Duplessy n’a eu de cesse de diversifier ses sources d’inspiration, et de collaborer avec des artistes de toutes les traditions, abolissant ainsi les frontières des genres, pour aboutir à un style sans pareil.
Gratuit pour les moins de 12 ans. .
Lieu-dit La Bretonnière Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 90 32 52
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English :
L’événement Concert Mathias Duplessy, Béatrice Morisco & Sandrine Lefèvre Erbrée a été mis à jour le 2026-04-14 par OT VITRE
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