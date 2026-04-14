Erbrée

Concert Mathias Duplessy, Béatrice Morisco & Sandrine Lefèvre

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert de Mathias Duplessy, Béatrice Morisco et Sandrine Lefèvre le samedi 27 juin à 20h30 au Château des Bretonnières à Erbrée.

Compositeur, autodidacte, guitariste de génie à la renommée internationale, Mathias Duplessy investit Thélème à l’invitation de Béatrice Morisco et de Sandrine Lefèbvre, les deux virtuoses qui nous ont enflammés le cœur à la saison dernière.

​Insatiable, curieux, Mathias Duplessy n’a eu de cesse de diversifier ses sources d’inspiration, et de collaborer avec des artistes de toutes les traditions, abolissant ainsi les frontières des genres, pour aboutir à un style sans pareil.

Gratuit pour les moins de 12 ans. .

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 90 32 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Mathias Duplessy, Béatrice Morisco & Sandrine Lefèvre Erbrée a été mis à jour le 2026-04-14 par OT VITRE