Erbrée

Concert Azadi Quartet

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Concert d’Azadi Quartet le vendredi 12 juin à 20h30 au Château des Bretonnières à Erbrée.

Après son concert sous les arbres centenaires du château et ce duo extatique avec son frère violoncelliste joué à guichet fermé l’année dernière, la voix hypnotique de Camille Saglio revient avec un nouvel ensemble instrumental. Un voyage en soi, ensemble, hors du temps.

Musique sensible, aérienne, ivre de liberté, Azadi souffle d’une voix singulière, et nous emmène dans un voyage hypnotique, envoûtant, invitant le spectateur à explorer autant les grands espaces que ses paysages intérieurs.

Créé en 2016 au Théâtre du Rond-Point, Azadi offre, au son du piano, du oud, du n’goni, de la sansula, sur le fil ou dans les profondeurs, un voyage flirtant sur les rives de contrées inexplorées.

Fermez les yeux et laissez-vous emporter …

Gratuit pour les moins de 12 ans. .

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 90 32 52

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English :

L’événement Concert Azadi Quartet Erbrée a été mis à jour le 2026-04-14 par OT VITRE