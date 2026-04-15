Erbrée

Piano & magie Madeleine Cazenave et Étienne Saglio

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Piano et magie le samedi 4 juillet à 20h30 au Château des Bretonnières à Erbrée.

Piano et magie, variations piano et polystyrène, Madeleine Cazenave, Étienne Saglio.

Madeleine Cazenave nous propose une douce errance au sein de son univers aérien et sensible. Au cœur du spectacle, la musique de son piano enveloppe le jongleur Étienne Saglio. Sorte de derviches tourneurs en apesanteur, ensemble ils entament une rotation virtuose qui touche l’âme et le cœur.

Gratuit pour les moins de 12 ans. .

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 90 32 52

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English :

L’événement Piano & magie Madeleine Cazenave et Étienne Saglio Erbrée a été mis à jour le 2026-04-15 par OT VITRE