Erbrée

Théatre La prière aux étoiles , Marcel Pagnol

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24 00:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25

Théâtre La prière aux étoiles de Marcel Pagnol, le vendredi 24 et samedi 25 juillet à 20h30 au Château des Bretonnières à Erbrée.

Un texte inédit de Marcel Pagnol, une magnifique histoire d’Amour qui prend

vie sur scène pour la première fois dans une création aussi belle qu’émouvante.

La Prière aux Étoiles est l’un des rares textes de Marcel Pagnol qui n’avait encore jamais été joué (exception faîte des bobines retrouvées, qui ne présentent malheureusement pas

l’entièreté du scénario). Monter au théâtre la Prières aux Étoiles, c’est donc présenter au

public un texte inédit, un scénario oublié qui prend vie sur scène pour la première fois. C’est donner à entendre la langue de Pagnol, appréciée par tant de monde, avec une histoire nouvelle et, à ce jour, méconnue.

Gratuit pour les moins de 12 ans. .

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 90 32 52

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L’événement Théatre La prière aux étoiles , Marcel Pagnol Erbrée a été mis à jour le 2026-04-14 par OT VITRE