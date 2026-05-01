Erbrée

One Man Show Victor Hugoat

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

One Man Show de Victor Hugoat le vendredi 22 mai à 20h30 au Château des Bretonnières à Erbrée.

Mêlant conférence humoristique, rap & galerie de personnages, Bart explore la vie de Victor Hugo afin de construire, couplets après refrains, le rap final biographique. Avec le public, ils vont recréer la bataille d’Hernani, pleurer la mort de sa fille, vibrer lors de ses discours politiques et dialoguer avec le maître lui-même ! Avec quelques guest stars venues donner un coup de main Jul, Nekfeu, PNL, Gazo, Soprano…

Gratuit pour les moins de 12 ans. .

Lieu-dit La Bretonnière Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 90 32 52

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English :

L’événement One Man Show Victor Hugoat Erbrée a été mis à jour le 2026-04-14 par OT VITRE