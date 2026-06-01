Découverte du yoga Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer

Batz-sur-Mer

Découverte du yoga

Parc du Petit Bois 5128 Rue de la Pierre Longue Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Découverte du yoga

Samedi 20 juin de 11h à 12h dans le Parc du Petit Bois



En 2014, l’assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution invitant à célébrer la journée du yoga le 21 juin, et permettre ainsi de faire connaître les bienfaits de la pratique.

À cette occasion et pour la 3ème année consécutive, l’association Atma Satyam Yoga , en partenariat avec la commune, vous invitent à une pratique gratuite au cœur du parc du Petit Bois.



Apportez vos tapis, et votre bonne humeur ;)



Namasté

>> Renseignements Marie Robin

marylabaule44@yahoo.fr, 06 12 42 22 54 .

Parc du Petit Bois 5128 Rue de la Pierre Longue Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 42 22 54 marylabaule44@yahoo.fr

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English :

L’événement Découverte du yoga Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44