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Découverte du yoga Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer

Découverte du yoga Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer samedi 20 juin 2026.

Lieu : Parc du Petit Bois

Adresse : 5128 Rue de la Pierre Longue

Ville : 44740 Batz-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Batz-sur-Mer

Découverte du yoga

Parc du Petit Bois 5128 Rue de la Pierre Longue Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Découverte du yoga
Samedi 20 juin de 11h à 12h dans le Parc du Petit Bois
 
En 2014, l’assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution invitant à célébrer la journée du yoga le 21 juin, et permettre ainsi de faire connaître les bienfaits de la pratique.
À cette occasion et pour la 3ème année consécutive, l’association Atma Satyam Yoga , en partenariat avec la commune, vous invitent à une pratique gratuite au cœur du parc du Petit Bois. 
 
Apportez vos tapis, et votre bonne humeur ;)
 
Namasté

>> Renseignements Marie Robin
marylabaule44@yahoo.fr, 06 12 42 22 54   .

Parc du Petit Bois 5128 Rue de la Pierre Longue Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 42 22 54  marylabaule44@yahoo.fr

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English :

L’événement Découverte du yoga Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

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