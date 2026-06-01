Découverte du yoga Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer
Découverte du yoga Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer samedi 20 juin 2026.
Batz-sur-Mer
Découverte du yoga
Parc du Petit Bois 5128 Rue de la Pierre Longue Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Découverte du yoga
Samedi 20 juin de 11h à 12h dans le Parc du Petit Bois
En 2014, l’assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution invitant à célébrer la journée du yoga le 21 juin, et permettre ainsi de faire connaître les bienfaits de la pratique.
À cette occasion et pour la 3ème année consécutive, l’association Atma Satyam Yoga , en partenariat avec la commune, vous invitent à une pratique gratuite au cœur du parc du Petit Bois.
Apportez vos tapis, et votre bonne humeur ;)
Namasté
>> Renseignements Marie Robin
marylabaule44@yahoo.fr, 06 12 42 22 54 .
Parc du Petit Bois 5128 Rue de la Pierre Longue Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 42 22 54 marylabaule44@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Découverte du yoga Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
À voir aussi à Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique)
- Visite de l’exposition Les pouvoirs du sel Place Adèle Pichon Batz-sur-Mer 17 juin 2026
- Rencontre gratuite Gérard Boulfray et la laverie à sel Batz-sur-Mer 18 juin 2026
- Exposition John Howe Dans le sillage des légendes arthuriennes Place du Murier Batz-sur-Mer 20 juin 2026
- Fête de la Musique Batz-sur-Mer 20 juin 2026
- Randonnée gourmande Batz-sur-Mer 25 juin 2026