Visite de l’exposition Les pouvoirs du sel Place Adèle Pichon Batz-sur-Mer mercredi 17 juin 2026.

Batz-sur-Mer

Visite de l’exposition Les pouvoirs du sel

Place Adèle Pichon Musée de marais salants Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 16:00:00

fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-24

Le sel transforme, protège, soigne, révèle… Suivez le médiateur pour plonger au cœur des usages, symboles et pratiques qui lui donnent tant de pouvoirs.

Mercredis 3, 10, 17 et 24 juin 16h (durée 30 min.)

Sur réservation. Prix inclus dans le billet du musée. .

Place Adèle Pichon Musée de marais salants Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr

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English :

L’événement Visite de l’exposition Les pouvoirs du sel Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44