Pardon Saint Guénolé Batz-sur-Mer

Batz-sur-Mer

Pardon Saint Guénolé

Bourg de Batz Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 22:00:00

Date(s) :

2026-08-09

PARDON SAINT-GUÉNOLÉ

DIMANCHE 10 AOÛT

DE 9H À 22H

Centre-Bourg

La fête des paludiers est de retour dans notre cité ! L’association Saint-Guénolé a concocté pour cette édition une programmation riche en culture, danses et musiques traditionnelles du patrimoine breton, avec pas moins de 12 groupes des différents territoires de Bretagne.

9H30 | Eglise Saint-Guénolé

Célébration religieuse et bénédiction du sel | organisée par la paroisse.

11H | Centre-bourg

Traditionnel défilé de la noce paludière

Départ du cortège depuis le Musée des marais salants puis rue Pasteur, rue Carles de Gaulle, Place du Garnal, rue Saint-Jean et rue de la place, accompagné par les cercles celtiques de Saint-Malo, de Combrit, de Vertou, de Saint-Michel-Chef-Chef et de Batz-sur-Mer ainsi que le groupe O dancing Eire, qui défileront au son des bombardes et cornemuses des bagadous de Saint-Malo, de Combrit, de la Presqu’île et du Pipie band de Blain.

12H À 22H | Esplanade Salies-de-Béarn:

À 12H Présentation des danses paludières par le cercle celtique. Puis, le groupe local Les Dégâts d’chez nous animera le déjeuner proposé au public.

APRÈS-MIDI Le spectacle gratuit promet d’être encore une fois d’un haut niveau, car tous les groupes présents présenteront des chorégraphies et des prestations musicales d’une grande qualité.

Pour clore le spectacle, le cercle Quic en Groigne de Saint-Malo, proposera son spectacle de rue en déambulation du Port Saint-Michel jusqu’au Petit Bois.

Dans le souci perpétuel de faire évoluer ce festival pour toucher un public le plus large possible, l’association Saint-Guénolé propose en soirée un concert de rock celtique et aura le plaisir d’accueillir le célèbre groupe Transpher !

20H45 CONCERT TRANSPHER

(rock celtique) Gratuit

Préparez vos oreilles pour une déferlante d’énergie, une vague de générosité et surtout une tempête de sonorités au goût d’océan. Bref ces 7 musiciens ont l’esprit festif dans leur ADN. Transpher c’est petit trésor musical où la mélodie traditionnelle flirte avec les rythmes du rock. Vous y découvrirez que les filles de Saint-Malo ont toujours le sang chaud et que celles de Saint-Brieuc n’ontpas froid aux yeux . Un concert qui promet de déménager !

Bar et Restauration sur place

Contact association Saint-Guénolé

associationsaintguenole@gmail.com .

Bourg de Batz Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire associationsaintguenole@gmail.com

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English :

L’événement Pardon Saint Guénolé Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44