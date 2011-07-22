Spectacle les frangines du guidon Batz-sur-Mer
Spectacle les frangines du guidon Batz-sur-Mer mercredi 22 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Spectacle les frangines du guidon
Parc Vaucourt Singer Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 11:00:00
fin : 2026-07-22 11:45:00
Date(s) :
2026-07-22
Spectacle les frangines du guidon Parc Vaucourt-Singer ( accès par la rue du Prieuré)
Mercredi 22 juillet à 11h
Par la Cie La Baraque à Plume
Que ce serait-il passé si les personnages des contes avaient eu un vélo ? Faisant honneur à l’héritage de feu leurs parents, Jean-Guibole Duguidon et Marcelle de la Virgule-Bien-Placée, les frangines Ernestine et Gigote profitent de leurs expéditions à roulettes pour réfléchir à cette question.
Le Tour de France, le Paris-Roubaix, l’ascension du Galibier ou la descente du Tourmalet, autant d’occasions de mêler techniques cyclistiques de haut vol et associations d’idées acrobatiques… Cendrillon, Boucle d’Or, la Belle au Bois Dormant et le Chaperon Rouge sont revisités à grands coups de chansons, rustines, guidons et autres klaxons.
>> Duo clownesque, musical et intéractif, à partir de 3 ans.
Gratuit, sans inscription. .
Parc Vaucourt Singer Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
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L’événement Spectacle les frangines du guidon Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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