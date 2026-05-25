Jeux vagabonds ! Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer

Batz-sur-Mer

Jeux vagabonds !

Parc du Petit Bois 7 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-18

JEUX VAGABONDS

Mardis 21 juillet et 18 août de 14h à 17h au parc du Petit bois gratuit

Ne manquez pas l’animation Jeux Vagabonds organisée par la médiathèque dans le charmant parc du Petit Bois.

Rencontrez Simon Thuillier, un animateur passionné de jeux de société, qui parcourt les routes de Bretagne avec son triporteur rempli de jeux.

Petits et grands pourront se retrouver pour un moment ludique et convivial en famille, autour de jeux de société variés et découvrir de nouvelles pépites ludiques.

Explorez une sélection de jeux de société, des classiques aux nouveautés, adaptés à tous les âges et à tous les goûts !

11 rue de la Plage 02.40.23.89.51 / mediatheque@mairie-batzsurmer.fr .

Parc du Petit Bois 7 rue de la Plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

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L’événement Jeux vagabonds ! Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44