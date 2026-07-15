Marché nocturne du 11 août Batz-sur-Mer
mardi 11 août 2026 · Batz-sur-Mer
Informations pratiques
Batz-sur-Mer
Marché nocturne du 11 août
Places des Grandes Salorges et de la Cathédrale Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11 23:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Les marchés nocturnes se déroulent les mardis de 18h à 23h du 07 juillet au 25 août 2026 (excepté le 14 juillet).
A partir de 18h, retrouvez la quarantaine d’exposants d’artistes locaux, producteurs du terroir, artisans… Vous y retrouverez des articles de décoration, maroquinerie, bijoux, textiles, livres.
Place des Grandes Salorges et Place de la Cathédrale.
Restauration sur place Galettes et crêpes, paella, traiteur créole, pâtisseries…
Dès 21h, place au concert de Celtic Sailors Trio !
À partir de la musique traditionnelle irlandaise, Celtic Sailors Trio propose une musique originale avec des arrangements et des compositions personnelles, où les timbres du violon et de l’harmonica s’unissent pour jouer reels, hornepipes ou jigs et accompagner le chant. Les chansons évoquent une partie de l’histoire de l’Irlande, que ce soit ce qui la caractérise dans nos imaginaires, ou sa vraie histoire ! Une musique à écouter et à danser, une véritable Saint-Patrick en plein mois d’août s’annonce à Batz-sur-Mer !
Bertrand Clouard guitare,chant.
Charles Dubrez violon.
Thomas Laurent harmonica. .
Places des Grandes Salorges et de la Cathédrale Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
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L’événement Marché nocturne du 11 août Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44
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