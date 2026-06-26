Atelier mettre son grain de sel Place Adèle Pichon Batz-sur-Mer
Atelier mettre son grain de sel Place Adèle Pichon Batz-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Atelier mettre son grain de sel
Place Adèle Pichon Musée des Marais Salants Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-08-18 11:45:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Atelier en famille autour de l’exposition temporaire les pouvoirs du sel .
Entre imaginaire et expérience, venez partager un temps ludique éveillant la curiosité autour des surprenants pouvoirs du sel.
Sur réservation, à partir de 6 ans .
Place Adèle Pichon Musée des Marais Salants Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr
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English :
L’événement Atelier mettre son grain de sel Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
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