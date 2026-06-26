Atelier mettre son grain de sel Place Adèle Pichon Batz-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.

Batz-sur-Mer

Atelier mettre son grain de sel

Place Adèle Pichon Musée des Marais Salants Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-08-18 11:45:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Atelier en famille autour de l’exposition temporaire les pouvoirs du sel .

Entre imaginaire et expérience, venez partager un temps ludique éveillant la curiosité autour des surprenants pouvoirs du sel.

Sur réservation, à partir de 6 ans .

Place Adèle Pichon Musée des Marais Salants Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr

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L’événement Atelier mettre son grain de sel Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44