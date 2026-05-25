Batz-sur-Mer

Marché nocturne du 21 juillet

Places des Grandes Salorges et de la Cathédrale Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21 23:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Les marchés nocturnes se déroulent les mardis de 18h à 23h du 07 juillet au 25 août 2026 (excepté le 14 juillet).

A partir de 18h, retrouvez la quarantaine d’exposants d’artistes locaux, producteurs du terroir, artisans… Vous y retrouverez des articles de décoration, maroquinerie, bijoux, textiles, livres.

Place des Grandes Salorges et Place de la Cathédrale.

Restauration sur place Galettes et crêpes, paella, traiteur créole, pâtisseries…

Dès 21h, place au concert de Béryce !

Beryce est un auteur-compositeur-interprète basé à Nantes. À travers une folk moderne aux teintes cinématiques, il propose des morceaux intimes portés par la guitare acoustique et une voix expressive, oscillant entre douceur et intensité.

Sur scène, il se produit en duo avec une violoncelliste, apportant profondeur et relief à ses compositions. Selon les formats, le projet peut également s’élargir avec des percussions légères et des textures rythmiques modernes, enrichissant l’univers sans en perdre l’intimité.

Entre folk, blues et touches de pop alternative, Beryce développe une musique sincère et immersive, à la fois délicate et habitée. .

Places des Grandes Salorges et de la Cathédrale Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

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L’événement Marché nocturne du 21 juillet Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44