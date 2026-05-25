Salon de l’illustration #4 Salle des Fêtes Batz-sur-Mer
Salon de l’illustration #4 Salle des Fêtes Batz-sur-Mer dimanche 19 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Salon de l’illustration #4
Salle des Fêtes 9 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
SALON DE L’ILLUSTRATION #4
Dimanche 19 juillet | de 10h à 19h | Salle des Fêtes
Pour cette 4ème édition du Salon de l’illustration , retrouverez de 20 exposants artistes/graphistes/dessinateurs, lors de ce marché de créateurs.
Leurs créations seront disponibles au format cartes postales, affiches, stickers, oeuvres uniques ou reproductions en tirage limités pour offrir, vous faire plaisir ou décorer avec style vos murs !
ATELIERS CRÉATIFS 45 min
Gratuit sur inscirption auprès de communication@mairie-batzsurmer.fr
Ateliers cartes postales | à 10h30 et 17h | animés par Superlette
Les participants pourront venir réaliser leur carte-postale à l’aide de pochoirs aux formes marines/ aquatiques/ de bord de mer.
>> Pour enfants accompagnés d’un parent (à partir de 4 ans)
Ateliers gravure sur Tetra Pak | à 14h30 et 15h30 | animés par Lucie Bronnec
L’artiste Lucie Bronnec vous a préparé des briques Tetra Pak qu’elle a gravées, prêtes à être imprimées par vos soins.
Chaque participant choisira la plaque qui lui plaît, pour l’enduire de la peinture et la passer dans une drôle de presse une machine à pâtes !
Chacun pourra repartir avec son impression.
>> Pour enfants accompagnés d’un parent (à partir de 6 ans)
Découvrez leurs créations sur Instagram @lealefaucon.tattoo ; @superlette ; @camilledeschiens ; @marieboiseau ; @_florian.mallet ; @adelie.gir ; @_fleur.bleue ; @oranatrikovna; @la.folocha ; @_saratoustra ; @mauvaise.gwen ; @papercut.editions ; @mylene.dgt ; @melanielusseault ; @la_marie_pinta ; @justine.ghyselen ; @lucebro ; @carolemariet ; @_shaky_lines et @roud_off. .
Salle des Fêtes 9 rue de la Plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
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L’événement Salon de l’illustration #4 Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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