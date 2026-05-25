Session tatouages avec Alrick Tattoo Batz-sur-Mer
Session tatouages avec Alrick Tattoo Batz-sur-Mer lundi 20 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Session tatouages avec Alrick Tattoo
9 Grande Rue Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22
Session tatouages avec Alrick Tattoo du 20 au 25 juillet
informations à venir .
9 Grande Rue Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 07 43 47 contact.etonnantes@gmail.com
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English :
L’événement Session tatouages avec Alrick Tattoo Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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