Atelier fabrication cirque en papier Batz-sur-Mer
Atelier fabrication cirque en papier Batz-sur-Mer samedi 18 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Atelier fabrication cirque en papier
9 Grande Rue Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 11:30:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-28
La boutique éphémère Étonnantes revient pour une 3ème saison pour présenter le travail de 45 créatrices de l’Ouest, et devient également un café-ateliers ! Des concerts et ateliers sont programmés tout au long de la saison !
Fabrication d’un cirque en papier par Sarah Voisin
De 10h à 11h30
Réservation sarahvoizin@gmail.com ou à la boutique Étonnantes .
9 Grande Rue Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 07 43 47 contact.etonnantes@gmail.com
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English :
L’événement Atelier fabrication cirque en papier Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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