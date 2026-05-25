Batz-sur-Mer

Théâtre Mélodie du temps

Parc Jean & Soizik Fréour Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:30:00

fin : 2026-07-20 20:30:00

Date(s) :

2026-07-20

THÉÂTRE “MÉLODIES DU TEMPS” Par la Cie Du Carreau de La Fenêtre, On Voit le Monde Entier !

LUNDI 20 JUILLET à 20H30 – Parc Jean & Soizik Fréour

Avec Mélodies du temps, les comédiens nous proposent un spectacle sensible, poétique et accessible, qui touche à ce que nous avons tous en commun les souvenirs liés à la musique et aux étapes de la vie.

Ce spectacle raconte la vie d’un homme, de sa naissance à sa mort, en traversant les grandes étapes de son existence où chaque moment fort est abordé à travers une chanson française emblématique, adaptée en texte de théâtre. Ces chansons, au lieu d’être chantées, sont jouées par les comédiens comme des scènes, des dialogues, des fragments de vie. Ce spectacle met en lumière la force universelle de la musique elle accompagne nos souvenirs, rythme nos émotions et devient ici une matière vivante pour le théâtre.

>> Billetterie sur place – Réservation conseillée 06.82.70.65.22 / ducarreaudelafenetre@gmail.com / www.delaloirealascene.fr .

Parc Jean & Soizik Fréour Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

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L’événement Théâtre Mélodie du temps Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44