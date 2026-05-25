Théâtre Mélodie du temps Batz-sur-Mer
Théâtre Mélodie du temps Batz-sur-Mer lundi 20 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Théâtre Mélodie du temps
Parc Jean & Soizik Fréour Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 20:30:00
fin : 2026-07-20 20:30:00
Date(s) :
2026-07-20
THÉÂTRE “MÉLODIES DU TEMPS” Par la Cie Du Carreau de La Fenêtre, On Voit le Monde Entier !
LUNDI 20 JUILLET à 20H30 – Parc Jean & Soizik Fréour
Avec Mélodies du temps, les comédiens nous proposent un spectacle sensible, poétique et accessible, qui touche à ce que nous avons tous en commun les souvenirs liés à la musique et aux étapes de la vie.
Ce spectacle raconte la vie d’un homme, de sa naissance à sa mort, en traversant les grandes étapes de son existence où chaque moment fort est abordé à travers une chanson française emblématique, adaptée en texte de théâtre. Ces chansons, au lieu d’être chantées, sont jouées par les comédiens comme des scènes, des dialogues, des fragments de vie. Ce spectacle met en lumière la force universelle de la musique elle accompagne nos souvenirs, rythme nos émotions et devient ici une matière vivante pour le théâtre.
>> Billetterie sur place – Réservation conseillée 06.82.70.65.22 / ducarreaudelafenetre@gmail.com / www.delaloirealascene.fr .
Parc Jean & Soizik Fréour Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
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L’événement Théâtre Mélodie du temps Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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