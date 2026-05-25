Lectures à la Tour place du Garnal Batz-sur-Mer lundi 20 juillet 2026.

Batz-sur-Mer

Lectures à la Tour

place du Garnal Église Saint-Guénolé Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:30:00

fin : 2026-08-03 21:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-03

LECTURES À LA TOUR

Tour Saint-Guénolé

Savourez, du haut de la Tour Saint-Guénolé, les lumières du couchant en écoutant des textes lus par les membres des Amis de la Gède.

LUNDIS 20 JUILLET ET 3 AOÛT 20H30 3€

>> Inscription obligatoire au 09 64 25 30 11 .

place du Garnal Église Saint-Guénolé Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 64 25 30 11

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English :

L’événement Lectures à la Tour Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44