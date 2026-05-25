Lectures à la Tour place du Garnal Batz-sur-Mer
Lectures à la Tour place du Garnal Batz-sur-Mer lundi 20 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Lectures à la Tour
place du Garnal Église Saint-Guénolé Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 20:30:00
fin : 2026-08-03 21:30:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-03
LECTURES À LA TOUR
Tour Saint-Guénolé
Savourez, du haut de la Tour Saint-Guénolé, les lumières du couchant en écoutant des textes lus par les membres des Amis de la Gède.
LUNDIS 20 JUILLET ET 3 AOÛT 20H30 3€
>> Inscription obligatoire au 09 64 25 30 11 .
place du Garnal Église Saint-Guénolé Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 64 25 30 11
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English :
L’événement Lectures à la Tour Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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