Informations pratiques

Batz-sur-Mer

Démonstration de chiens de sauvetage

Plage Valentin Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 15:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Démonstration de chiens de sauvetage par ATNLA

De 14h à 15h30

Plage Valentin .

Plage Valentin Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 53 10 92

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English :

L’événement Démonstration de chiens de sauvetage Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44