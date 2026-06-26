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AGENDA · Batz-sur-Mer

Démonstration de chiens de sauvetage Batz-sur-Mer

samedi 8 août 2026 · Batz-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Plage Valentin
Ville
44740 Batz-sur-Mer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Batz-sur-Mer

Démonstration de chiens de sauvetage

Plage Valentin Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 15:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Démonstration de chiens de sauvetage par ATNLA

De 14h à 15h30
Plage Valentin   .

Plage Valentin Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 53 10 92 

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English :

L’événement Démonstration de chiens de sauvetage Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44

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