Découverte d’un atelier de souffleur de verre, Manganao village, Saint-François
samedi 19 septembre 2026 · Manganao village · Saint-François
Informations pratiques
Découverte d’un atelier de souffleur de verre 19 et 20 septembre Manganao village Guadeloupe
Démonstrations commentées gratuites, ateliers peinture sur verre et initiations au soufflage de verre à tarifs préférentiels
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Vivez une immersion originale dans l’univers du verre en fusion.
Entre découverte de la matière, histoire du métier, démonstrations du savoir-faire et échanges, les visiteurs vivent un moment culturel, créatif et humain autour d’un métier rare.
Vous découvrirez les gestes du verrier et façonnerez votre propre création accompagnée par l’équipe VerreWI.
Une expérience exceptionnelle, immersive, ludique et inoubliable au contact de la matière en fusion.
À bientôt
L’équipe VerreWI
Manganao village Saint-François Saint-François 97118 Guadeloupe Guadeloupe 0690599880 http://www.verrewi.com https://www.instagram.com/verrewi VerreWI
Vivez une immersion originale dans l’univers du verre en fusion.
©verrewi
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