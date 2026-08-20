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Découverte d’un atelier de souffleur de verre, Manganao village, Saint-François

samedi 19 septembre 2026 · Manganao village · Saint-François

Découverte d’un atelier de souffleur de verre, Manganao village, Saint-François

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Manganao village
Adresse
Saint-François
Ville
97118 Saint-François
Département
Guadeloupe
Tarif
Démonstrations commentées gratuites, ateliers peinture sur verre et initiations au soufflage de verre à tarifs préférentiels

Découverte d’un atelier de souffleur de verre 19 et 20 septembre Manganao village Guadeloupe

Démonstrations commentées gratuites, ateliers peinture sur verre et initiations au soufflage de verre à tarifs préférentiels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vivez une immersion originale dans l’univers du verre en fusion.
Entre découverte de la matière, histoire du métier, démonstrations du savoir-faire et échanges, les visiteurs vivent un moment culturel, créatif et humain autour d’un métier rare.

Vous découvrirez les gestes du verrier et façonnerez votre propre création accompagnée par l’équipe VerreWI.
Une expérience exceptionnelle, immersive, ludique et inoubliable au contact de la matière en fusion.
À bientôt
L’équipe VerreWI

Manganao village Saint-François Saint-François 97118 Guadeloupe Guadeloupe 0690599880 http://www.verrewi.com https://www.instagram.com/verrewi VerreWI
Vivez une immersion originale dans l’univers du verre en fusion.

©verrewi

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