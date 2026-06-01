Découverte d’un jardin art déco, Parc Boussard, Lardy

Découverte d’un jardin art déco 5 juillet et 23 août Parc Boussard Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T11:00:00+02:00 – 2026-08-23T12:00:00+02:00

Un jardin Art Déco en cœur de village. C’est une coquetterie insolite et rare en Ile-de-France. Le jardin évoque l’architecture de la Méditerranée qui a inspiré les artistes des années 1930. C’est la célèbre époque de l’Art Déco pendant laquelle les sciences révolutionnent la société. En 1927, Henri Boussard négociant en vin et mécène de nombreux artistes et écrivains, fait appel à un architecte renommé, Joseph Marrast, depuis sa participation remarquée à l’exposition des Arts décoratifs de Paris. Ainsi le jardin ne doit-il rien au classicisme ni aux parcs à l’anglaise. De part et d’autre d’un chemin d’eau, dialoguent la nouveauté du béton et la tradition des mosaïques, le rouge des briques et le vert des buis, les lignes pures et le naturel du sous bois. Le parc Boussard est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

Parc Boussard 43 rue de Verdun 91510 Lardy Lardy 91510 Essonne Île-de-France 0169271400 https://www.ville-lardy.fr Ce jardin inscrit aux Monuments historiques a bénéficié du loto du Patrimoine pour une restauration complète achevée en 2022. RER C gare de Lardy (direction Saint-Martin d’Etampes), compter 15’ de marche. En voiture, stationnement à privilégier sur les parkings proches de la Poste et du pôle culturel.

Visite guidée avec une conférencière spécialiste de l’histoire des jardins et de l’Art déco. art déco marrast

Pascal Roux