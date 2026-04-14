Découverte d’un jardin de campagne, Les Hautes Gameliéres, Saint-Jean-de-Bournay

Découverte d’un jardin de campagne 6 et 7 juin Les Hautes Gameliéres Isère

3€ par personne limité a 20 par visite sur réservation.( pas de toilettes disponibles).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Balade dans le jardin accompagné des propriétaires, pour decouvrir plusieurs variétés d’arbres ,arbustes, graminées,vivaces….

Les Hautes Gameliéres 98 chemin des hautes gamelieres 38440 Saint-Jean-de-Bournay Saint-Jean-de-Bournay 38440 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0648873255 Jardin de Campagne crée en 2004 au gré de nos envies sur un terrain de 8000m2. Divers arbres aux fleurs et écorces décoratives : cornus, acer, tulipier, liquidambar…

Arbustes : viornes, hydrangea,Hamamélis chimonanthus…

Tout cela attire une multitude d’insectes, de papillons, d’oiseaux.

Le jardin a été réalisé à 4 mains avec beaucoup de passion pour aujourd’hui être notre havre de paix.

Un ensemble qui marque les saisons et qui évolue pour notre plus grand bonheur. Chemin a coté de la maison pouvant accepter 8 voitures

Balade dans le jardin accompagné des propriétaires, pour decouvrir plusieurs variétés d’arbres ,arbustes, graminées,vivaces….

© Sylvie & Jean Michel Martinez