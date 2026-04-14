Visite commentée du jardin des mille fleurs, Le jardin des mille fleurs, Saint-Jean-de-Bournay

Visite commentée du jardin des mille fleurs 6 et 7 juin Le jardin des mille fleurs Isère

gratuit, nombre limité de places à 15 par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite guidée du jardin, avec le propriétaire-jardinier, dont la spécficité est la grande diversité de ses espèces végétales.

Le jardin est composé de plusieurs parties très différentes dont une cour avec de nombreuses plantes en pots, de petits jardins compartimentés où se mêlent arbustes, vivaces, rosiers, clématites, graminées et annuelles, et un grand mixed-border composé de centaines de vivaces.

Il y a également plus de 250 rosiers modernes, de nombreuses variétés d’hydrangeas ainsi que des plantes exotiques.

Deux grands potagers compètent ce tableau végétal.

Le jardin des mille fleurs 242, impasse du Pré de la Barre, 38440 Saint-Jean-de-Bournay, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Jean-de-Bournay 38440 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 84 48 21 53 Jardin privé de 3500 m² créé en 1977, réaménagé par Richard Chorier depuis 1996 et agrandi d’un nouveau jardin en 2012.

L’une des caractéristiques de ce jardin est la grande diversité de ses espèces végétales.

Le jardin est composé de plusieurs parties très différentes dont une cour avec près de 600 plantes en pots, de petits jardins compartimentés (jardin carré, jardin étoilé, jardin des trois fontaines, verger des annabelles, jardin des deux hérons, jardin des trois bouddhas, jardin du cornet palmier, allée des roses, etc.) où se mêlent arbustes, vivaces, rosiers, clématites, graminées et annuelles et un grand mixed-border composé de centaines de vivaces.

Il y a également plus de 200 rosiers modernes, de nombreuses variétés d’hydrangeas et de dahlias, des fuchsias, et de nombreuses plantes exotiques (hibiscus, lantanas, palmiers, passiflores, cactus, oiseaux du paradis, bananiers).

Visite guidée du jardin, avec le propriétaire-jardinier, dont la spécficité est la grande diversité de ses espèces végétales.

©Richard Chorier