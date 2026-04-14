Découverte d’un jardin pour tous les sens, Un Jardin Pour Tous Les Sens, Ceffonds

Découverte d’un jardin pour tous les sens 6 et 7 juin Un Jardin Pour Tous Les Sens Haute-Marne

Entrée : 5 € , Gratuit pour – de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Accueil par les jardiniers-propriétaires, visite libre ou commentée du jardin.

Un Jardin Pour Tous Les Sens 46, hameau la Grève 52220 Ceffonds Ceffonds 52220 Ceffonds Haute-Marne Grand Est 0601743110 Jardin à l’anglaise de 7000 m2, situé à l’arrière d’une maison champenoise traditionnelle, élaboré par ses propriétaires depuis la fin des années 80 et ouvert à la visite depuis 2001. Des arbres à écorces décoratives, des arbustes, des conifères rares, plus de 120 rosiers, des clématites, des plantes vivaces et grimpantes, des aromatiques, offrent un décor changeant de février à novembre. Un bassin, un verger, un potager, des arbustes à petits fruits complètent le décor, joignant l’utile à l’agréable. C’est un lieu reposant où on peut prendre le temps de s’enivrer des senteurs, d’écouter les oiseaux (refuge LPO), le chant de l’eau et s’imprégner de la nature.

La configuration du jardin permet l’organisation de concerts, représentations théâtrales, expos d’artistes, ce qui en fait un lieu de convivialité apprécié. Parking

Accueil par les jardiniers-propriétaires, visite libre ou commentée du jardin.

©Françoise Munier