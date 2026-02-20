Portes ouvertes dans les Jardins Un Jardin pour tous les sens Ceffonds

Portes ouvertes dans les Jardins Un Jardin pour tous les sens

Un jardin pour tous les sens Ceffonds Haute-Marne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-05-17

fin : 2026-07-19

2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02

Jardin à l’anglaise de 7000 m2 situé à l’arrière d’une maison traditionnelle champenoise, élaboré par ses propriétaires depuis la fin des années 80 et ouvert à la visite depuis 2001.

Des arbres à écorces décoratives, des arbustes, des conifères rares, plus de 100 rosiers, des clématites, des plantes vivaces et grimpantes, des aromatiques, offrent un décor changeant de février à novembre.

Un verger, un potager, des arbustes à petits fruits complètent le décor, joignant l’utile à l’agréable.

C’est un lieu reposant où on peut prendre le temps de s’enivrer des senteurs, d’écouter les oiseaux (refuge LPO), le chant de l’eau et s’imprégner de la nature.

La configuration du jardin permet l’organisation de concerts, représentations théâtrales, expositions d’artistes, ce qui en fait un lieu de convivialité apprécié.

Ouvert tous les dimanches du 17 mai au 2 août de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Autres jours sur rendez-vous du 18 mai au 31 octobre 2026

Un jardin pour tous les sens Ceffonds 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 01 74 31 10 unjardinptlessens@free.fr

