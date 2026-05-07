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Grand vide maison vide grange Ceffonds

Grand vide maison vide grange Ceffonds samedi 6 juin 2026.

Adresse : Ceffonds

Ville : 52220 Ceffonds

Département : Haute-Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Ceffonds

Grand vide maison vide grange

Ceffonds Ceffonds Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

Tout public
Grand déballage de printemps ! Édition #2 suite à des déménagements et beaucoup de stock retrouvé, entre fond de grange, héritage et tris de placards !
Samedi 6 et dimanche 7 Juin de 9h à 17h
Objets contemporains et anciens: luminaires vaisselle meubles jouets vêtements décoration etc.   .

Ceffonds Ceffonds 52220 Haute-Marne Grand Est   margot.grandjean@gmail.com

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English :

L’événement Grand vide maison vide grange Ceffonds a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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