Ceffonds

Grand vide maison vide grange

Ceffonds Ceffonds Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

Grand déballage de printemps ! Édition #2 suite à des déménagements et beaucoup de stock retrouvé, entre fond de grange, héritage et tris de placards !

Samedi 6 et dimanche 7 Juin de 9h à 17h

Objets contemporains et anciens: luminaires vaisselle meubles jouets vêtements décoration etc. .

Ceffonds Ceffonds 52220 Haute-Marne Grand Est margot.grandjean@gmail.com

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English :

L’événement Grand vide maison vide grange Ceffonds a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne