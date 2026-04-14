Découverte d’un jardin romantique, Jardin à Villemblée, Bouresse

Découverte d’un jardin romantique 6 et 7 juin Jardin à Villemblée Vienne

3€, gratuit pour les enfants. Boissons et gâteaux maison. Accueil possible en anglais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Venez découvrir notre jardin anglais romantique puis laissez-vous tenter par un tea time gourmand au coeur des rosiers en fleurs.

Jardin à Villemblée Villemblée 86410 Bouresse Bouresse 86410 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0615453567 En constante évolution depuis l’été 2016, ce jardin de 5 000 m² est devenu au fil des années un véritable écrin de verdure et de couleurs. Conçu avec passion et patience, ce jardin à l’anglaise s’est transformé saison après saison en un espace vivant, harmonieux et généreux.

Les roses y occupent une place centrale. Environ 120 variétés s’épanouissent en massifs champêtres et grimpent le long des clôtures et arches avec grâce. Leurs floraisons successives offrent une palette de couleurs allant du blanc au rouge profond, en passant par des nuances de rose tendre et d’abricot lumineux. Leur parfum subtil accompagne chaque promenade, créant une atmosphère romantique et apaisante.

Autour d’elles, les vivaces structurent le jardin et en assurent la continuité tout au long de l’année. Lavandes, sauges, géraniums vivaces se succèdent et se répondent, apportant volumes, textures et mouvements. Parking

Venez découvrir notre jardin anglais romantique puis laissez-vous tenter par un tea time gourmand au coeur des rosiers en fleurs.

©GOaten