Découverte d’un manoir du XVe siècle en pans de bois et torchis en Picardie Verte, Ancien prieuré de Saint-Arnoult, Saint-Arnoult

Informations pratiques

Découverte d’un manoir du XVe siècle en pans de bois et torchis en Picardie Verte 19 et 20 septembre Ancien prieuré de Saint-Arnoult Oise

Gratuit moins de 18 ans tarif JEP 6 euros par pers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Histoire du bâtiment depuis son origine jusqu’à notre époque.

Commentaire du décor sculpté de la façade présentation de l’évolution de cette logique constructive en pans de bois.

Visite de l’intérieur : rdc et pièce seigneuriale de l’étage avec sa cheminée d’époque;

Découverte et déambulation dans les jardins crées autour de la mare.

https://www.instagram.com/prieuredesaintarnoult/

Ancien prieuré de Saint-Arnoult 11 rue principale Saint-Arnoult 60220 Oise Hauts-de-France 0615958110 http://www.prieuredesaintarnoult.net [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 861 Followers, 884 Following, 570 Posts – See Instagram photos and videos from Prieureu0301 de Saint-Arnoult (@prieuredesaintarnoult) », « type »: « rich », « title »: « Prieureu0301 de Saint-Arnoult (@prieuredesaintarnoult) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/16789343_224558957949031_3650415107143368704_a.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=103&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=r8XqUjx_d9oQ7kNvwEfyRtv&_nc_oc=AdrZzYgVQm89Sh7iylj6-bKEf3qysGblzx_6EEVqot_i1KhR3UojhIUJn17qD8rYFGE&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_AQAoi-nBY-4-UFMM5SPDRg1iNMRX–xXqrBnJP4ClBizoQ&oe=6A4D8AC6 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/prieuredesaintarnoult/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/prieuredesaintarnoult/ »}] Ancien logis du XVe siècle dépendant de l’Abbaye de Beaubec en bois et en terre (torchis) .

Ses deux niveaux d’encorbellement sculptés de motifs végétaux,animaux et humains nous plongent dans l’univers symbolique de l’homme du moyen âge.

Restauré par ses propriétaires passionnés d’histoire et d’architecture le prieuré est le témoin d’un art de vivre à re-découvrir et à méditer.

À l’heure du réchauffement climatique cet art de bâtir avec des matériaux tirés du sol est une invitation à repenser nos modes constructifs modernes avec des matériaux industriels qui montrent leur incapacité à se montrer naturellement résilient aux transferts de chaleur.

Venez en juger en poussant les portes du prieuré… Parking à proximité

Accès handicapés au Rdc

Histoire du bâtiment depuis son origine jusqu’à notre époque.

©Gilles Alglave