Découverte d’un moulin du XIXe siècle, 325 chemin de l’ancienne RN 75, 38650 Saint-Michel-les-Portes, Saint-Michel-les-Portes

Découverte d’un moulin du XIXe siècle 27 et 28 juin 325 chemin de l’ancienne RN 75, 38650 Saint-Michel-les-Portes Isère

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Caché dans un coin de verdure, ce moulin présente une meunerie, une huilerie et une scierie : il fallait bien diversifier ses activités pour vivre en moyenne montagne dans les années 1850 !

Suivez votre guide qui vous expliquera les savoirs-faire des mouliniers d’autrefois et le fonctionnement des machines d’origine encore en place.

325 chemin de l’ancienne RN 75, 38650 Saint-Michel-les-Portes 38650 Saint michel les portes Saint-Michel-les-Portes 38650 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 09 64 86 »}]

Venez découvrir un moulin de moyenne montagne typique des années 1830 moulin huilerie

l’Anille