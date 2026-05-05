Visites du moulin, Moulin de Saint Michel, Saint-Michel-les-Portes

Visites du moulin 27 et 28 juin Moulin de Saint Michel Isère

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Dans un cadre bucolique, venez découvrir le moulin de Saint Michel qui fonctionna à l’énergie hydraulique jusque dans les années ’50. Vous découvrirez l’ingéniosité des mouliniers successifs qui se transformaient tout à tour en scieur, en meunier ou en fabriquant d’huile.

Le bonheur est-il vraiment dans le prés? Il est certainement dans le moulin !

Moulin de Saint Michel 325, chemin de l’ancienne RN 75 Saint-Michel-les-Portes 38650 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « anilleasso@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0608096486 »}]

Et si vous partiez à l’aventure, à la découverte d’un moulin du XIX, exemple typique des moulins de moyenne montagne… moulin à eau scierie

Association l’Anille