Découverte d’un temple et visite de l’exposition « Église verte », Temple protestant, Orthez

Informations pratiques

Découverte d’un temple et visite de l’exposition « Église verte » 19 et 20 septembre Temple protestant Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Entrez dans ce temple protestant, classé au titre des monuments historiques depuis 2013. L’austérité caractéristique du lieu contraste avec l’orgue baroque installé en 1996. Une personne sera présente pour vous accueillir, répondre à vos questions et vous présenter l’histoire du bâtiment.

Une exposition retrace également l’histoire du temple, les fondements bibliques de l’écologie et la démarche Église verte. De manière simple et pédagogique, elle aborde les liens entre la foi chrétienne et l’écologie, les blessures infligées à la Terre ainsi que la responsabilité écologique des chrétiens. Plusieurs panneaux présentent ensuite la démarche Église verte, destinée à accompagner les communautés chrétiennes, ainsi que l’encyclique Laudato si’ du pape François, consacrée à la sauvegarde de la maison commune.

Une proposition de l’Église protestante unie de France.

Temple protestant 19 Place De La Poustelle, 64300 Orthez, France Orthez 64300 Orthez Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Édifice construit en 1790 par les architectes Haurie et d’Aubagna. En 1821, d’importants travaux d’embellissement y furent menés grâce aux largesses de Louis XVIII. D’autres aménagements se poursuivent jusqu’en 1871.

Entrez dans ce temple protestant classé aux monuments historiques depuis 2013. L’austérité qui caractérise les temples est contrastée par l’orgue baroque de 1996. Une personne vous accueillera pour …

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