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Soirée Jeux de société Salle Arrayade Orthez

mercredi 9 septembre 2026 · Salle Arrayade · Orthez

Soirée Jeux de société Salle Arrayade Orthez

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle Arrayade
Adresse
Parc Gascoin
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Soirée Jeux de société

Salle Arrayade Parc Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 18:00:00
fin : 2026-09-09 22:00:00

Date(s) :
2026-09-09

Au menu jeux, rire, réflexion stratégique et bonne humeur!

Enfants à partir de 10 ans
Un repas type auberge espagnole sera partagé dans la soirée.
Soirées réservées aux adhérents, avec possibilité d’adhérer sur place.   .

Salle Arrayade Parc Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 52 60 31  ludorthez.asso@gmail.com

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English : Soirée Jeux de société

L’événement Soirée Jeux de société Orthez a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coeur de Béarn

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