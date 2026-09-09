Soirée Jeux de société Salle Arrayade Orthez
mercredi 9 septembre 2026 · Salle Arrayade · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Soirée Jeux de société
Salle Arrayade Parc Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 18:00:00
fin : 2026-09-09 22:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Au menu jeux, rire, réflexion stratégique et bonne humeur!
Enfants à partir de 10 ans
Un repas type auberge espagnole sera partagé dans la soirée.
Soirées réservées aux adhérents, avec possibilité d’adhérer sur place. .
Salle Arrayade Parc Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 52 60 31 ludorthez.asso@gmail.com
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English : Soirée Jeux de société
L’événement Soirée Jeux de société Orthez a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coeur de Béarn
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